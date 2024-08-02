В Google прокомментировали замедление YouTube в России

Во второй половине июля популярный видеохостинг YouTube начали масштабно замедлять в России. Пользователи рунета из разных уголков страны начали сообщать об ещё более серьёзных мерах по отношению к сайту. У многих россиян полностью перестали загружаться видео на YouTube в любом качестве, хотя на сам портал они всё ещё могут зайти.

1 августа компания Google прокомментировала ситуацию. В интервью «Коммерсанту» представители компании заявили, что в курсе ситуации, однако к замедлению они не имеют никакого отношения. По словам Google, замедление одного из самых популярных сайтов в стране не связано с техническими проблемами или какими-либо действиями со стороны корпорации.

Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны.

Тем временем в Госдуме сообщают, что с 5 августа YouTube замедлят в России сразу на 70%. Ситуация в основном затронет десктопную версию платформы, тогда как мобильный клиент пострадает не так сильно.