«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в июле

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером чарта стал «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — продолжение знаменитой франшизы с Эдди Мёрфи вышло 3 июля на Netflix. На втором месте оказалась «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», а замкнул тройку криминальный триллер «Последняя остановка в округе Юма».

В десятку также вошли экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Смотрители», «Падение империи» и «Плохие парни до конца».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2024 года