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«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в июле

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в июле
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером чарта стал «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — продолжение знаменитой франшизы с Эдди Мёрфи вышло 3 июля на Netflix. На втором месте оказалась «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», а замкнул тройку криминальный триллер «Последняя остановка в округе Юма».

В десятку также вошли экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Смотрители», «Падение империи» и «Плохие парни до конца».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2024 года

  1. «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»
  2. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
  3. «Последняя остановка в округе Юма»
  4. «Дэдпул и Росомаха»
  5. «Смотрители»
  6. «Планета обезьян: Новое царство»
  7. «Список подозреваемых»
  8. «Шпион на всю голову»
  9. «Плохие парни до конца»
  10. «Падение империи».
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