Слэшер «Максин XXX» с Миа Гот вышел в онлайне

Сегодня слэшер «Максин XXX» стал доступен для просмотра в цифре. Картина вышла в онлайне на зарубежных онлайн-сервисах. В России ни один из них, к сожалению, не работает.

Слэшер рассказывает об амбициозной звезде фильмов для взрослых Максин, которая мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому.

«Максин XXX» выступает сиквелом фильма «X» и третьей частью одноимённой кинотрилогии. О создании четвёртой части пока что ничего не говорили, но это, как обычно, может быть лишь вопросом времени.

До кинотеатров России «Максин XXX» добралась 11 июля. Режиссёром фильма выступил Тай Уэст. Главную роль сыграла Миа Гот.