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Уэсли Снайпс побил рекорд Хью Джекмана по самому долгому воплощению героя Marvel

Уэсли Снайпс побил рекорд Хью Джекмана по самому долгому воплощению героя Marvel
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Материал содержит спойлеры фильма «Дэдпул и Росомаха».

Администрация «Книги рекордов Гиннесса» опубликовала новый список лучших результатов в мире кино. Речь зашла в том числе об американском актёре Уэсли Снайпсе, который вернулся к роли вампира Блэйда в фильме «Дэдпул и Росомаха».

Как оказалось, возвращение Снайпса произошло спустя 25 лет и 340 дней после выхода оригинального «Блэйда» в 1998 году. Отныне именно ему принадлежит рекорд по самому долгому воплощению одного и того же персонажа вселенной Marvel — ранее лучший результат удерживал Хью Джекман в роли Росомахи (24 года).

Снайпс также побил рекорд по самому длинному перерыву между воплощениями персонажей Marvel. В последний раз актёр играл Блэйда в фильме «Блэйд: Троица» (2004) — это произошло 19 лет и 231 день назад по сравнению с выходом «Дэдпула и Росомахи». Снайпс обошёл по этому показателю Альфреда Молину, который вернулся к роли доктора Октавиуса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

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