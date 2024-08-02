iPhone 16 Pro выйдет в чёрном матовом цвете — впервые со времён iPhone 7

Уже по традиции во второй половине лета появляется всё больше деталей о новых моделях iPhone. Известный обозреватель техники и инсайдер Сонни Диксон опубликовал новые фотографии макетов грядущего iPhone 16 Pro в трёх разных цветах.

По данным инсайдера, в этом году Apple выпустит iPhone 16 Pro и Pro Max в трёх цветах: White, Space Black и Natural Titanium. При этом «Космический Чёрный» больше всего напоминает тот самый матовый оттенок, который компания в последний раз использовала для iPhone 7 в 2016 году. Если данные сразу нескольких инсайдеров окажутся верными, то пользователи гаджетов Apple впервые за восемь лет смогут приобрести матовый iPhone в стильном чёрном цвете.

Макеты iPhone 16 Pro Фото: X/Sonny Dickson

Полноценный анонс iPhone 16 ожидается в первой половине сентября на отдельном ивенте от Apple. Вместе с выходом линейки гаджетов также станет доступна новая версия мобильной операционной системы iOS 18 с ИИ-функциями, представленная в июне.