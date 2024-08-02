Все бразильские команды прошли в плей-офф Кубка мира по Rainbow Six Siege

Завершилась групповая стадия топ-турнира Esports World Cup 2024 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 2 млн.

По итогам группового этапа восемь команд покинули соревнование, а остальные ростеры прошли в плей-офф. Слабейшими коллективами первой стадии оказались такие составы, как Wolves Esports, Geekay Esports, PSG Talon, Team Cruelty, SCARZ, Into The Breach, Luminosity Gaming и Team Bliss.

Что касается участников в плей-офф, в их список попали следующие команды: Team Liquid, FURIA Esports, FaZe Clan, w7m esports, DarkZero Esports, Bleed Esports, Team BDS и Spacestation Gaming. Стоит отметить, что все представители Бразилии на ивенте смогли отобраться в решающую стадию чемпионата.

Кубок мира по Rainbow Six Siege проходит в LAN-формате в период с 31 июля по 4 августа 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.