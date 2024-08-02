Критики смешанно оценили триллер «Ловушка» М. Найта Шьямалана

2 августа состоялась ранняя премьера «Ловушки» — нового фильма знаменитого индийского режиссёра М. Найта Шьямалана. Картина рассказывает о мужчине, который приходит вместе с дочерью на концерт, предназначенный для поимки серийного убийцы.

В день премьеры критики опубликовали свои обзоры триллера, которые получились смешанными. Сейчас на агрегаторе Rotten Tomatoes всего 47% журналистов рекомендуют фильм к просмотру — ленту ругают за переусложнённый сценарий-пустышку, но хвалят актёрскую игру Джоша Хартнетта и нетривиальный сюжет в декорациях большого стадиона.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков о фильме «Ловушка»

Интересная идея и заманчивая игра главных героев подрываются нелепым сценарием, который трудно воспринимать всерьёз.

В «Ловушке» нет глубины самых важных фильмов Шьямалана и театральности его самых запоминающихся странных экспериментов. Но это один из лучших триллеров в карьере режиссёра.

Глупая путаница полуидей, которая сбивает с толку на каждом шагу. Шьямалан обычно радует неожиданным финалом, который переворачивает сюжет с ног на голову, но на этот раз он сбился с пути в самом начале.

Если не считать извращённой игры Хартнетта и отвратительного финального акта, фильм слишком расфокусирован и неуклюж, чтобы соответствовать высоким стандартам, которые недавно установил Шьямалан.

Мировая премьера «Ловушки» в большинстве кинотеатров планеты состоится 7 августа.