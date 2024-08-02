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Вышел трейлер драмы «Смотри на меня!» о силе материнства — премьера 5 сентября

Вышел трейлер драмы «Смотри на меня!» о силе материнства — премьера 5 сентября
Аудио-версия:
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Кинокомпании «МВФильм» и «Централ Партнершип» опубликовали трейлер драматического фильма «Смотри на меня!». В ролике показали путешествие главных героев на поезде и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «МВФильм»/«Централ Партнершип».

Согласно синопсису, Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего пропавшего мужа. По слухам, отец семейства должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продаёт все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу, путешествуя в товарном вагоне.

Премьера ленты «Смотри на меня!» в кинотеатрах России состоится 5 сентября.

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