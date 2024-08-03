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Стартовал сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР — вышли сразу две серии

Стартовал сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР — вышли сразу две серии
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3 августа на «Кинопоиске» стартовал исторический сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. Первые два эпизода уже доступны для просмотра, остальные серии будут выходить еженедельно по субботам. Финал состоится 14 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Игры» рассказывает о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).

Смотреть отрывок из сериала «Игры»

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