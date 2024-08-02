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Питер Динклэйдж и Аль Пачино сыграют в экранизации «Короля Лира» Уильяма Шекспира

Питер Динклэйдж и Аль Пачино сыграют в экранизации «Короля Лира» Уильяма Шекспира
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Журналисты издания Deadline раскрыли актёрский состав грядущей экранизации «Короля Лира» Уильяма Шекспира. В ленте сыграют Питер Динклейдж, Аль Пачино, Джессика Честейн, Ариана Дебос, Рэйчел Броснахэн, Лакит Стэнфилд, Крис Мессина, Тед Левин, Дэнни Хьюстон, Мэтью Джейкобс, Стивен Дорфф и другие.

Согласно завязке сюжета, стареющий король Лир в исполнении Аль Пачино делит свои землю между тремя дочерьми. Правитель отвергает любящую дочь, но доверяет её злобным сёстрам, которые как раз и лишают его власти. Режиссёром и сценаристом адаптации выступил («Кэндимен», «Бессмертная возлюбленная»).

Сроки и дата премьеры будущей адаптации «Короля Лира» пока не раскрываются. Можно предположить, что фильм выйдет либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го.

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