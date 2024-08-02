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Появился первый кадр из фильма «Мортал Комбат 2» с Китаной

Появился первый кадр из фильма «Мортал Комбат 2» с Китаной
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На этой неделе компания Warner Bros. опубликовала первый кадр из грядущего фильма «Мортал Комбат 2». На нём изображена актриса Аделин Рудольф в образе Китаны, которая держит в руке острый веер.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Напомним, первую часть критики и зрители приняли смешанно, однако среди отзывов было также достаточно и положительных. Многим понравился темп картины и подобранные актёры на главные роли.

Премьера картины «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года.

Аделин Рудольф в образе Китаны

Фото: Warner Bros.

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