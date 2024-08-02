Анонсирован сетевой шутер Spectre Divide — в нём можно управлять двумя героями

Бывшие разработчики Respawn, Bungie и Riot анонсировали соревновательный шутер Spectre Divide. Его главной фишкой выступает то, что во время матчей игроки управляют сразу двумя героями, переключаясь между ними в наиболее подходящие моменты.

Схватки проходят в формате «3 на 3», однако из-за главной механики на карте будет находиться сразу 12 персонажей. Снаряжение обоих героев игрока не будет привязано к системе классов.

Видео доступно на YouTube-канале Mountaintop Studios. Права на видео принадлежат Mountaintop Studios.

Отмечается, что при создании Spectre Divide авторы вдохновлялись Counter-Strike и Valorant, но им хотелось привнести в жанр нечто новое. Ко всему прочему, консультантом игры выступил киберспортсмен и стример Shroud.

Первый крупный тест Spectre Divide пройдёт уже 3 августа. Оставить заявку на участие по ссылке в Steam.