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В смартфонах Xiaomi не появится единая кнопка отключения всей рекламы

В смартфонах Xiaomi не появится единая кнопка отключения всей рекламы
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В начале июля СМИ обратили внимание, что в операционной системе HyperOS на новых смартфонах Xiaomi появилась свежая функция. Данная опция позволяет полностью отключить рекламные материалы в системных приложениях устройства по нажатию одной кнопки.

Теперь ситуацию прокомментировали представили китайской компании. В Xiaomi заверили, что не планируют добавлять на устройства единый переключатель, который бы отключал рекламу во всех приложениях сразу. Компания собирается персемотреть свою бизнес-стратегию, в результате чего число предустановленных приложений на её смартфонах уменьшится.

Отмечается, что подобное изменение должно улучшить опыт пользователей. Поэтому никакой кнопки для отключения всей рекламы в смартфонах Xiaomi в ближашее время не стоит ждать.

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