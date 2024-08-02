В смартфонах Xiaomi не появится единая кнопка отключения всей рекламы

В начале июля СМИ обратили внимание, что в операционной системе HyperOS на новых смартфонах Xiaomi появилась свежая функция. Данная опция позволяет полностью отключить рекламные материалы в системных приложениях устройства по нажатию одной кнопки.

Теперь ситуацию прокомментировали представили китайской компании. В Xiaomi заверили, что не планируют добавлять на устройства единый переключатель, который бы отключал рекламу во всех приложениях сразу. Компания собирается персемотреть свою бизнес-стратегию, в результате чего число предустановленных приложений на её смартфонах уменьшится.

Отмечается, что подобное изменение должно улучшить опыт пользователей. Поэтому никакой кнопки для отключения всей рекламы в смартфонах Xiaomi в ближашее время не стоит ждать.