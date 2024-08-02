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Завершились съёмки сериала «Добро пожаловать в Дерри», приквела «Оно» Стивена Кинга

Завершились съёмки сериала «Добро пожаловать в Дерри», приквела «Оно» Стивена Кинга
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На этой неделе завершились съёмки сериала «Добро пожаловать в Дерри», который выступит приквелом фильма ужасов «Оно» 2017 года. В грядущем проекте к роли пугающего клоуна Пеннивайза вновь вернётся Билл Скарсгард.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Вероятно, синопсис проекта будет обнародован после выхода первого тизера или трейлера.

Также в актёрский состав вошли Тейлор Пейдж, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Джован Адепо, Кимбирли Герреро, Питер Аутербридж, Тайнер Рашинг, Крис Чок, Морнингстар Анджелин и другие. За создание сериала отвечают Андрес Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс.

Шоу «Добро пожаловать в Дерри» стартует в стриминговом сервисе HBO Max в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.

Первый кадр

Фото: HBO

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