На канале Kinoman вышел русский трейлер сериала «Дюна: Пророчество» — приквела «Дюны». Напомним, сюжет шоу будет основан на романе «Сестричество Дюны» (Sisterhood of Dune) писателей Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Дюны: Пророчество» развернутся за 10 тысяч лет до действий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

Премьера сериала состоится в ноябре в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата пока неизвестна.