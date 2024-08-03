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Где смотреть Liga Pro Major 24 (Лига Про Мейджор 2024 по киберхоккею)

Начинается групповая стадия турнира Liga Pro Major 2024 по киберхоккею
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Сегодня, 3 августа, начинается группой этап турнира Liga Pro Major 2024 по киберхоккею, в рамках которого сразятся 16 про-игроков.

В первой стадии все участники соревнования будут разделены по группам, где киберспортсмены сыграют в формате «каждый с каждым». По итогам всех матчей два лучших игрока из каждой группы пройдут в плей-офф чемпионата.

Все желающие могут проследить за матчами Liga Pro Major 2024 на официальной трансляции соревнования в VK. Прямой эфир со студией аналитики также доступен в данном материале ниже.

Чемпионат Liga Pro Major 2024 по киберхоккею будет состоять из трёх игровых дней: групповой стадии, плей-офф и финала. Решающее противостояние пройдёт в LAN-формате на «Арене Мытищи».

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