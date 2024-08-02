Журнал Game Informer закроют — это было старейшее издание о видеоиграх

2 июля редакция игрового издания Game Informer объявила о прекращении выхода своего печатного журнала. Свежие выпуски появлялись каждые пять недель с августа 1991 года — журнал просуществовал 33 года. Это одно из старейших игровых изданий в США.

После 33 захватывающих лет, в течение которых мы делились с вами новостями, обзорами и инсайдами из постоянно меняющегося мира видеоигр, с тяжёлым грузом на сердце мы объявляем о закрытии Game Informer. От ранних пиксельных приключений до современных иммерсивных виртуальных миров — для нас было честью разделить этот невероятный путь с вами, нашими преданными читателями. Хоть наши печатные станки остановятся, страсть к играм, которую мы вместе разделяли, будет жить дальше.

Причины закртыия журнала не раскрываются. Несмотря на это, у Game Informer есть сайт, на котором редакиця публикует новости, обзоры, подкасты и другие материалы по видеоиграм