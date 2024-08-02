«Я хочу побеждать»: Пуппей из Team Secret — о своём будущем в Dota 2

Капитан состава Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов высказался на тему своего будущего на профессиональной сцене дисциплины.

Киберспортивная организация Team Secret в своих социальных сетях опубликовала краткое высказывание Пуппея, посвящённое его будущему на про-сцене «Доты»:

Всё изменится. Я хочу побеждать.

Кроме этого, представители клуба прикрепили к посту следующую подпись: «Ожидайте неожидаемое». Скорее всего, в данной публикации Team Secret намекает на будущее организации в Dota 2. На текущий момент в официальный состав команды входят лишь три киберспортсмена, включая капитана Клемента Иванова.

В 2024 году Team Secret выступила на топ-турнирах DreamLeague Season 22, Elite League Season 1 и PGL Wallachia Season 1, однако выше 9-го места коллектив не поднимался. Что касается главных чемпионатов года, на Riyadh Masters 2024 и The International 2024 европейский состав даже не отобрался.