Дегстер из HEROIC пропустит турнир BLAST Fall Groups 2024 по CS2 из-за визовых проблем

Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов из состава HEROIC по Counter-Strike 2 пропустит топ-турнир BLAST Premier: Fall Groups 2024.

Причиной пропуска ивента стали визовые проблемы, из-за которых Гасанов не сможет вовремя присоединиться к своей команде на чемпионате по CS2 в Копенгагене, Дания. Вместо него на ивенте сыграет тренер HEROIC Ээту sAw Саха.

Россиянин отмечает, что он впервые пропустит турнир из-за визовых сложностей. При этом Абдул утверждает, что он со своей стороны сделал всё максимально быстро, а проблемы возникли из-за независящих от него обстоятельств. На текущий момент виза делается уже более 50 дней.

Чемпионат BLAST Premier: Fall Groups 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 июля по 4 августа в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 190 тыс. и шесть слотов на топ-турнире BLAST Premier: Fall Final 2024.