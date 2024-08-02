Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер мультфильма «Очарованная» от авторов «Истории игрушек» и «Шрека»

Вышел русский трейлер мультфильма «Очарованная» от авторов «Истории игрушек» и «Шрека»
Аудио-версия:
Комментарии

На канале Kinoman вышел русский трейлер мультфильма «Очарованная» от Netflix. За его производство отвечает один из режиссёров «Шрека» Вики Дженсон и создатель «Истории игрушек» Джон Лассетер.

Композитором выступит Алан Менкен (ранее он написал музыку для «Русалочки», «Красавицы и Чудовища», «Аладдина» и «Покахонтас»).

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультфильм расскажет о маленькой принцессе Эллиане, упорное принцессе, которая должна отправиться в смелый поход, чтобы спасти свою семью и королевство после того, как таинственное заклинание превращает её родителей, короля и королеву Лумбрии, в чудовищ.

Ожидается, что премьера мультфильма состоится в онлайн-кинотеатре Netflix до конца 2024 года.

Материалы по теме
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android