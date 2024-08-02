Вышел геймплейный трейлер ремейка «Готики» — всё ещё без даты релиза

Игровой издатель THQ Nordic показал кадры из Gothic 1 Remake в рамках презентации, посвящённой играм своих внутренних студий.

Разработчики представили небольшое видео, в котором показали элементы геймплея новой версии легендарной «Готики»: плавание и сражения, а также разнообразие игровых локаций. Как и в оригинале, в Gothic 1 Remake планируется сделать упор на реалистичный мир, способный жить своей жизнью.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

При этом разработчики ремейка «Готики» снова не сообщили, когда выйдет игра. Дата релиза будет объявлена позже.

Ранее новая версия «Готики» возглавила список самых ожидаемых игр 2024 года по версии наших читателей, обогнав Silent Hill 2 и Dragon Age: Dreadwolf.