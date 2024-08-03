Опубликованы постеры четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал персональные постеры героев четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании». Продолжение шоу стартует уже через пару недель — 27 августа.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Напомним, четвёртый сезон выступит прямым продолжением третьего. В нём расскажут, как главные герои отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела.

Премьера четвёртого сезона «Убийства в одном здании» состоится в стриминговом сервисе Hulu.

Постеры

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu