Вышел русский трейлер военно-исторического фильма «Команданте»

На канале «топКино» вышел дублированный трейлер военно-исторического фильма «Команданте». Сюжет картины основан на реальных событиях.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Budapest Film.

Действия ленты происходят в октябре 1940 года, в начале Второй мировой войны. Главный герой — капитан итальянской подводной лодки Сальваторе Тодаро. Он торпедирует бельгийский транспорт, но потом решает отбуксировать шлюпку с 26 уцелевшими моряками в нейтральный порт, хотя его подлодке это грозит гибелью.

В актёрский состав вошли Пьерфранческо Фавино, Йохан Хелденберг, Массимилиано Росси, Лука Чиковани, Сильвия д’Амико, Йоханнес Вирикс, Джузеппе Брунетти, Тим Дайш, Артуро Музелли и другие. Режиссёром выступил Эдоардо Де Анджелис.

Цифровая премьера фильма «Команданте» в России состоится 22 августа.