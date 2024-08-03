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Disney отменила фильм про Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн»

Disney отменила фильм про Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн»
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На этой неделе режиссёр Джастин Симиен пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора кинематографист заявил, что Disney и Lucasfilm отменили фильм про Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн». Причины данного решения не раскрываются.

По словам Симиена, для ленты уже был написан сценарий, подготовлены концепт-арты и другие материалы. Напомним, проект был анонсирован в 2020 году. Изначально про героя хотели снять сериал, однако в 2023 году его решили выпустить в виде фильма.

Роль молодого Лэндо должен был исполнить актёр Дональд Гловер, брат режиссёра. Впервые молодая версия персонажа появилась в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.

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