Анонсирован смартфон Tecno CAMON 30S Pro с ИИ-функциями для камеры

На этой неделе компания Tecno анонсировала смартфон CAMON 30S Pro с ИИ-функциями для камеры. Устройство будет работать на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G100.

Гаджет оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также смартфон получит двойные стереодинамики с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos.

Что касается ИИ-функций, то пользователь сможет удалять объекты с помощью AI-ластика, проводить умный поиск в AI-галерее и много чего ещё. Основная камера получила разрешение в 50 Мп и светочувствительный сенсор.

Tecno CAMON 30S Pro будет доступен для покупки в трёх цветах: «Звёздный серый», «Жемчужное золото» и «Зелёный хамелеон». Дата начала продаж и стоимость девайса пока не раскрываются.