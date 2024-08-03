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Промокод Zenless Zone Zero (ZZZ) со стрима версии 1.1 (3 августа) — по 300 полихромов бесплатно

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.1 — по 300 полихромов бесплатно
Аудио-версия:
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Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой первому большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и HSR, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.1 с новыми персонажами и ивентами будет посвящена службе безопасности Нью-Эриду и выйдет 14 августа, а уже сегодня геймеры смогут забрать награды — код даёт сразу 300 полихромов и игровые ресурсы (деньги, инструмент для повышения опыта и силы оружия).

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.1

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Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).

А подробности о новой версии можно узнать в нашем отдельном материале.

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