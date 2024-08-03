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Обновление Zenless Zone Zero (ZZZ) 1.1 — дата выхода, баннеры и другие детали новой версии

Что нужно знать про обновление 1.1 для Zenless Zone Zero — детали со стрима разработчиков
Аудио-версия:
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Студия HoYoverse официально представила версию 1.1 для своей новой игры Zenless Zone Zero. Подробности первого большого обновления проекта показали во время прямой трансляции.

Апдейт будет посвящён службе безопасности Нью-Эриду — новая часть сюжета будет связана с неким расследованием, а два полицейских из Особого отдела станут играбельными персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи и баннеры

Версия 1.1 добавит в ZZZ трёх играбельных героев:

  • Джейн Доу (аномалия, физический урон) — кошка-тирен, скрывающая свою настоящую личность;
  • Цинъи (устрашение, электро) — агент из Службы общественной безопасности Нью-Эриду, появлявшийся в основном сюжете как напарница Чжу Юань;
  • Сет Лоуэлл (оборона, электро) — эпический персонаж, также представляющий местное отделение полиции.

Временный баннер с Цинъи будет в первой половине патча (с 14 августа по 3 сентября), а Джейн Доу — во второй (3–24 сентября) вместе с Сетом Лоуэллом. В другое время получить этих агентов не получится — по крайней мере, до рерана.

Фото: HoYoverse

Квесты и ивенты в ZZZ 1.1

Разработчики не анонсировали продолжение основного сюжета, но в игре появится новая глава, связанная с деятельностью Службы общественной безопасности. Цинъи и Джейн Доу также получат отдельные квесты.

Нулевая каверна получит новый постоянный боевой режим, где не будет перемещений по «телевизорам». Кроме того, будет несколько временных событий:

  • логин-ивенты на 10 «круток» для ивентового баннера и баннера банбу;
  • фото-ивент, где нужно будет делать снимки персонажей;
  • событие, в котором можно будет попробовать себя в роли шерифа;
  • ивент с восстановлением повреждённых видеокассет в магазине.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

В версии также появится новая локация — полицейский участок, а в баннере банбу станет доступен новый редкий помощник — полицейский Офицер Цуй. Также в 1.1 добавят новые версии оружия-амплификатора.

Помимо того, авторы показали новый промокод на 300 полихромов и различные игровые ресурсы. Подробности о наградах можно узнать в нашем отдельном материале.

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