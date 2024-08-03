Что нужно знать про обновление 1.1 для Zenless Zone Zero — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse официально представила версию 1.1 для своей новой игры Zenless Zone Zero. Подробности первого большого обновления проекта показали во время прямой трансляции.

Апдейт будет посвящён службе безопасности Нью-Эриду — новая часть сюжета будет связана с неким расследованием, а два полицейских из Особого отдела станут играбельными персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи и баннеры

Версия 1.1 добавит в ZZZ трёх играбельных героев:

Джейн Доу (аномалия, физический урон) — кошка-тирен, скрывающая свою настоящую личность;

Цинъи (устрашение, электро) — агент из Службы общественной безопасности Нью-Эриду, появлявшийся в основном сюжете как напарница Чжу Юань;

Сет Лоуэлл (оборона, электро) — эпический персонаж, также представляющий местное отделение полиции.

Временный баннер с Цинъи будет в первой половине патча (с 14 августа по 3 сентября), а Джейн Доу — во второй (3–24 сентября) вместе с Сетом Лоуэллом. В другое время получить этих агентов не получится — по крайней мере, до рерана.

Фото: HoYoverse

Квесты и ивенты в ZZZ 1.1

Разработчики не анонсировали продолжение основного сюжета, но в игре появится новая глава, связанная с деятельностью Службы общественной безопасности. Цинъи и Джейн Доу также получат отдельные квесты.

Нулевая каверна получит новый постоянный боевой режим, где не будет перемещений по «телевизорам». Кроме того, будет несколько временных событий:

логин-ивенты на 10 «круток» для ивентового баннера и баннера банбу;

фото-ивент, где нужно будет делать снимки персонажей;

событие, в котором можно будет попробовать себя в роли шерифа;

ивент с восстановлением повреждённых видеокассет в магазине.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

В версии также появится новая локация — полицейский участок, а в баннере банбу станет доступен новый редкий помощник — полицейский Офицер Цуй. Также в 1.1 добавят новые версии оружия-амплификатора.

Помимо того, авторы показали новый промокод на 300 полихромов и различные игровые ресурсы. Подробности о наградах можно узнать в нашем отдельном материале.