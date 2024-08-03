Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зак Снайдер восхищён костюмом Супермена из фильма Джеймса Ганна

Зак Снайдер восхищён костюмом Супермена из фильма Джеймса Ганна
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр Зак Снайдер дал интервью журналистам издания The Hollywood Handle. В ходе разговора у постановщика спросили его мнение по поводу костюма Супермена из фильма Джеймса Ганна. По словам Снайдера, он был восхищён.

Я скажу так: давайте посмотрим на это в фильме. Мне интересно увидеть, как это работает как часть повествования. Но я восхищён. Я хочу это увидеть.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.

Материалы по теме
Завершились съёмки фильма «Супермен» Джеймса Ганна
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android