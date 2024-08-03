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Фильм «Бордерлендс» стартует с $ 20 млн в США — аналитики

Фильм «Бордерлендс» стартует с $ 20 млн в США — аналитики
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Через пару дней состоится мировая премьера фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. В связи с этим аналитики уже начали составлять прогнозы на сборы будущей картины.

Согласно мнению экспертов, лента стартует с $ 10–20 млн в США. Производственный бюджет фильма составил $ 100 млн — чтобы окупиться, ему предстоит заработать как минимум $ 200 млн.

«Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Премьера ленты «Бордерлендс» в кинотеатрах России состоится 8 августа.

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