Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм-катастрофа «Смерч 2» выйдет в онлайне 13 августа

Фильм-катастрофа «Смерч 2» выйдет в онлайне 13 августа
Комментарии

Цифровая премьера фильма-катастрофы «Смерч 2» в онлайне состоится 13 августа — спустя три с половиной недели после мировой премьеры в кинотеатрах. За это время картина успела заработать в прокате почти $ 240 млн.

Лента показала один из лучших стартов в этом году — триллеру не хватило всего $ 2 млн, чтобы обойти по прибыли за первые выходные «Оппенгеймера». Бюджет ремейка «Смерча» составил $ 45 млн.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Премьера «Смерча 2» в кинотеатрах России состоялась 25 июля.

Материалы по теме
Пугающий фильм-катастрофа: обзор «Смерча 2»
Пугающий фильм-катастрофа: обзор «Смерча 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android