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«Дэдпул и Росомаха» c озвучкой от Red Head Sound выйдет в России 15 августа

«Дэдпул и Росомаха» c озвучкой от Red Head Sound выйдет в России 15 августа
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Профессиональная студия озвучки Red Head Sound сообщила фанатам Marvel долгожданную новость: фильм «Дэдпул и Росомах» с русскими голосами Хью Джекмана и Райана Рейнольдс выйдет в России 15 августа.

Точный список городов и кинотеатров, в которых появится версия картины в озвучке Red Head Sound, пока не раскрывается.

Фото: Red Head Sound/VK

Поговаривают, что RHS-дубляж «Дэдпула и Росомахи» будет доступен в кинотеатрах РФ с 15 августа. А ещё говорят, что от активности и настойчивости наших зрителей зависит, будут ли родные голоса в том или ином городе или нет.

Лента рассказывает, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» состоялась 26 июля.

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