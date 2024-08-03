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Новый спецвыпуск сериала «Кибердеревня» выйдет осенью — первый кадр

Новый спецвыпуск сериала «Кибердеревня» выйдет осенью — первый кадр
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал новый спецвыпуск «Кибердеревни». Продолжение популярного юмористического сериала выйдет уже осенью — точную дату назовут позже.

В честь анонса компания также показала первый кадр из спецэпизода. На нём можно увидеть главного героя, фермера Николая, который находится в такси будущего. Авторы обещают, что в спецвыпуске вернутся любимые герои и появятся некие новые персонажи.

Фото: «Кинопоиск»

Первый сезон сериала «Кибердеревня» вышел осенью 2023-го и был основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020-м. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как могла бы выглядеть обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляются с помощью космических кораблей. В конце декабря также вышел новогодний спецэпизод шоу.

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