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Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2

Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2
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Российская Team Spirit прошла в гранд-финал топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 в Китае с призовым фондом $ 500 тыс.

В финале нижней сетки «Драконы» встретились с ближневосточной Nigma Galaxy. Team Spirit обыграла оппонентов со счётом 2:1 и гарантировала себе слот в гранд-финале чемпионата. В решающей встрече «Спириты» попробуют взять реванш у китайской Xtreme Gaming, которая ранее разгромила коллектив из России со счётом 2:0.

Dota 2. Clavision: Snow Ruyi . Гранд-финал
04 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Xtreme Gaming
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гранд-финал турнира Clavision: Snow Ruyi по «Доте» начнётся в 12:00 по московскому времени. Чемпион соревнования получит $ 152,5 тыс.

Международный чемпионат Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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