Вышел трейлер масштабного фэнтези «Этерна» от режиссёра «Нулевого пациента»

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«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер масштабного российского фэнтези-сериала «Этерна». В ролике показали впечатляющие виды, боевые сцены и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Действия происходят в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

В актёрский состав вошли Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Евгений Стычкин (Енниоль), Иван Добронравов (отец Герман), Иван Трушин (Ричард Окделл), Ксения Трейстер (Айрис Окделл) и другие. Режиссёром выступит Сергей Трофимов, ранее поставивший «Нулевого пациента».

Сроки и дата выхода шоу пока не раскрываются.