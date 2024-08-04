Майкл Фассбендер назвал четыре своих любимых фильма
Недавно корреспондент издания Letterboxd пообщался с Майклом Фассбендером («Убийца», «Бесславные ублюдки»). В ходе разговора журналистка попросила актёра назвать четыре своих самых любимых фильма.
Четыре любимых фильма Майкла Фассбендера
- «Крёстный отец» (1972 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;
- «Большой Лебовски» (1998 год) — режиссёры Итан Коэн и Джоэл Коэн;
- «Однажды в Америке» (1984 год) — режиссёр Серджо Леоне;
- «Славные парни» (1990 год) — режиссёр Мартин Скорсезе.
Следующим крупным фильмом с участием Фассбендера станет мистический триллер «Надежда», премьера которого состоится в 2025 году. Согласно синопсису, обнаружив таинственную внеземную сущность, распространяющую болезнь в окрестностях затерянной в сельской местности портовой деревушки Хопо, её жители начинают борьбу с ней.
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