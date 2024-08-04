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В Samsung уволили топ-менеджеров за копирование дизайна у Apple

В Samsung уволили топ-менеджеров за копирование дизайна у Apple
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Как сообщают журналисты издания Cult of Mac, генеральный директор Samsung Ли Джэ Ён уволил несколько топ-менеджеров за одобрение дизайна часов Galaxy Watch Ultra и наушников Galaxy Buds 3, которые были скопированы с продуктов Apple.

После официальной презентации обоих устройств в Сети пользователи начали массово обвинять Samsung в плагиате — Ли Джэ Ён крайне недоволен ситуацией. Отмечается, что сейчас внутри компании царит очень напряжённая атмосфера.

Председатель Ли выступил с заявлением, когда разгорелся спор о плагиате дизайна и качества Apple в отношении серии Buds 3 и Galaxy Watch 7, выпущенных в прошлом месяце. Текущая атмосфера внутри компании не очень хорошая.

Напомним, презентация с анонсами новых продуктов Samsung состоялась в начале июля.

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