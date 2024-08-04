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По «Зловещим мертвецам» выпустят анимационный сериал — Эш Уильямс вернётся

По «Зловещим мертвецам» выпустят анимационный сериал — Эш Уильямс вернётся
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Брюс Кэмпбелл, исполнитель роли Эша Уильямса во франшизе «Зловещие мертвецы», недавно пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актёр заявил, что работает над анимационным проектом по мотивам серии.

Подробности сюжета, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Мы разрабатываем анимационный сериал. Я буду озвучивать Уильямса Эша целыми днями, потому что мой голос стареет не так быстро, как я.

Также Брюс Кэмпбелл напомнил, что в будущем фанатов «Зловещих мертвецов» ждёт ещё два полноценных фильма. Последней частью в серии стала лента «Восстание зловещих мертвецов», вышедшая в апреле 2023 года. Она получила в целом положительные отзывы и стала самой кассовой картиной во франшизе.

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