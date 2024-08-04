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Мартин Скорсезе устал снимать большие фильмы

Мартин Скорсезе устал снимать большие фильмы
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Как сообщают журналисты издания World of Reel, недавно легендарный Мартин Скорсезе посетил киноцентр города Плезантвилл и ответил на вопросы фанатов. В ходе мероприятия кинематографист признался, что устал снимать большие фильмы с многомиллионными бюджетами и сотнями актёров массовки.

Вероятно, постановщик хочет вернуться к небольшим проектам, поскольку с 2001 года он снимал только масштабные ленты: «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Ирландец», «Убийцы цветочной луны», «Волк с Уолл-стрит».

Напомним, следующим проектом Мартина Скорсезе станет экспериментальная кинопритча «Жизнь Иисуса» с Эндрю Гарфилдом. После неё режиссёр собирается взяться за экранизацию романа «Дом» пулитцеровского лауреата Мерилин Робинсон.

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