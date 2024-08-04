Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 4–5 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, в проекте есть ещё и ежедневные комбо-карты.

Новые комбо-карты в хомяке на 4–5 августа

X в разделе PR & Team;

в разделе PR & Team; Derivatives в разделе Markets;

в разделе Markets; Defi2.0 tokens в разделе Markets.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 по мск.