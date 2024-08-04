Джордж Мартин: HBO готовит 7 проектов по «Игре престолов»

Недавно автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о дальнейших планах HBO на вселенную «Игры престолов». По словам писателя, компания работает сразу над семью спин-оффами оригинального сериала: три из них обычные шоу, а четыре — анимационные.

Отмечается, что в число первых входят «Завоевание Эйгона» и «10 000 кораблей» — названия других проектов пока не раскрываются. Стоит держать в голове, что работа над всеми ними ведётся на разных этапах, поэтому далеко не все доберутся до премьеры.

В середине июня HBO показала первый кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов». На нём можно увидеть странствующего рыцаря Дунка в исполнении актёра Питера Клэффи.

Ко всему прочему, 5 августа состоится премьера последнего эпизода второго сезона «Дома дракона».