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Опубликован первый кадр со съёмок хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Опубликован первый кадр со съёмок хоррора «Пять ночей с Фредди 2»
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На этой неделе была опубликована первая фотография со съёмок фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2». На нёй изображена маска игрушечной Чики — аниматроника в виде антропоморфного цыплёнка жёлтого цвета. В играх антагонистка всегда носит в левой руке тарелку с пластмассовым кексом.

Каких-либо деталей о ленте пока нет. События сиквела наверняка развернутся после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s.

Первый фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Рядовые зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.

Премьера хоррора «Пять ночей с Фредди 2» состоится 5 декабря 2025 года.

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