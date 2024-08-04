Опубликован первый кадр со съёмок хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

На этой неделе была опубликована первая фотография со съёмок фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2». На нёй изображена маска игрушечной Чики — аниматроника в виде антропоморфного цыплёнка жёлтого цвета. В играх антагонистка всегда носит в левой руке тарелку с пластмассовым кексом.

Каких-либо деталей о ленте пока нет. События сиквела наверняка развернутся после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s.

Первый фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Рядовые зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.

Премьера хоррора «Пять ночей с Фредди 2» состоится 5 декабря 2025 года.