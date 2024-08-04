Завершились съёмки хоррора от авторов «Два, три, демон, приди!»

Режиссёры Дэнни и Майкл Филиппу сообщили в своих соцсетях о завершении съёмок фильма ужасов Bring Her Back. Ранее постановщики выпустили сверхпопулярный хоррор «Два, три, демон, приди!», собравший $ 92 млн при бюджете в $ 4,5 млн.

Подробности сюжета Bring Her Back пока не раскрываются. Помощь в производстве оказывает кинокомпания A24. В актёрский состав будущей картины вошли Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»), Билли Барратт («Ответственный ребёнок»), Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон («Великолепный мистер Данди»), Стивен Филлипс, Сора Вонг и Лиам Дэймонс.

Сроки и дата выхода Bring Her Back ещё неизвестны. Больше деталей авторы раскроют после выпуска первого тизера или трейлера.