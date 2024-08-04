В России стартовали продажи комикса «БРСРК» Киану Ривза

На этой неделе в России стартовали продажи комикса «БРСРК» (BRZRKR) за авторством актёра Киану Ривза. В магазинах по всей стране встречаются все вышедшие 12 номеров — издателем выступает компания «Комильфо». На маркетплейсах за один выпуск просят от 600 рублей.

Фото: Boom! Studios

Напомним, «БРСРК» рассказывает о бессмертном полубоге, который устал от бесконечных войн и хочет прекратить своё существование. В этом ему готово помочь правительство США — но в обмен Берсерк должен выполнить ряд секретных спецопераций. Протагонист частично списан с самого Ривза.

Комикс вышел в марте 2021 года и сразу стал хитом — первый выпуск разошёлся тиражом более 615 тыс. копий. Параллельно Netflix работает над полнометражным фильмом и аниме по BRZRKR.