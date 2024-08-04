Видеокарта RTX 3060 снова стала самой популярной среди пользователей Steam

Компания Valve поделилась статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam. Оказалось, что в июле 2024 года самой распространённой видеокартой в очередной раз стала GeForce RTX 3060 — её доля увеличилась на 0,21%, до 5,71% игроков.

Фото: Steam

Ко всему прочему самыми популярными мониторами до сих пор остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей — их используют 57,28% геймеров. Что касается выбора количества оперативной памяти, то 45,93% игроков отдают предпочтение 16 ГБ.

Наиболее популярной операционной системой всё так же остаётся Windows 10 с результатом 50,16% геймеров — совсем ненамного ей уступает Windows 11 с 45,81% игроков. Также компания поделилась самыми популярными языками на платформе: это английский (34,06%), китайский (31,98%) и русский (8,17%).