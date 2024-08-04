Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видеокарта RTX 3060 снова стала самой популярной среди пользователей Steam

Видеокарта RTX 3060 снова стала самой популярной среди пользователей Steam
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Valve поделилась статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam. Оказалось, что в июле 2024 года самой распространённой видеокартой в очередной раз стала GeForce RTX 3060 — её доля увеличилась на 0,21%, до 5,71% игроков.

Фото: Steam

Ко всему прочему самыми популярными мониторами до сих пор остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей — их используют 57,28% геймеров. Что касается выбора количества оперативной памяти, то 45,93% игроков отдают предпочтение 16 ГБ.

Наиболее популярной операционной системой всё так же остаётся Windows 10 с результатом 50,16% геймеров — совсем ненамного ей уступает Windows 11 с 45,81% игроков. Также компания поделилась самыми популярными языками на платформе: это английский (34,06%), китайский (31,98%) и русский (8,17%).

Материалы по теме
В Steam улучшили раздел с демоверсиями игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android