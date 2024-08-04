На этой неделе сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 750 млн. Анимационная картина достигла такой цифры спустя чуть больше месяца после премьеры.

Напомним, пару недель назад сборы франшизы «Гадкий я» перешли порог в $ 5 млрд сборов. Четвёртая часть серии уже полностью окупилась и давно приносит создателям прибыль — производственный бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Премьера мультфильма в стриминговых сервисах состоится уже 6 августа.