«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории США

4 августа мировые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 820 млн — картина стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории США. Для достижения подобного результата картине понадобилось чуть больше недели.

Вероятно, к концу следующей недели лента пробьёт отметку в $ 1 млрд сборов. Однако даже с текущей суммой фильм занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2024 года — больше только у «Головоломки 2» с её $ 1,55 млрд.

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» c озвучкой от Red Head Sound состоится в кинотеатрах России уже 15 августа.