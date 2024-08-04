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«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории США

«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории США
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4 августа мировые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 820 млн — картина стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории США. Для достижения подобного результата картине понадобилось чуть больше недели.

Вероятно, к концу следующей недели лента пробьёт отметку в $ 1 млрд сборов. Однако даже с текущей суммой фильм занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2024 года — больше только у «Головоломки 2» с её $ 1,55 млрд.

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» c озвучкой от Red Head Sound состоится в кинотеатрах России уже 15 августа.

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«Дэдпул и Росомаха» возвращают веру в Marvel. Это смешной и трогательный фильм для фанатов
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