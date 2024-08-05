Китайская KPL заработала $ 1 млн за первое место на Кубке мира по игре Honor of Kings

Завершился топ-турнир Honor of Kings Invitational Midseason 2024 по мобильной игре Honor of Kings с призовым фондом $ 3 млн.
Чемпионом соревнования стала китайская KPL Dream Team. В гранд-финале коллектив из Китая столкнулся с малазийской LGD Gaming MY, которая, как и KPL, за весь ивент не проиграла ни одной игры. Несмотря на номинальное равенство ростеров, китайцы разгромили своих соперников со счётом 3:0.
Результаты Honor of Kings Invitational Midseason 2024 по HoK:
- Первое место: KPL Dream Team (Китай) — $ 1 млн;
- Второе место: LGD Gaming MY (Малайзия) — $ 500 тыс.;
- 3–4-е место: Keyd Stars (Бразилия), All Gamers Global (Гонконг) — $ 250 тыс.;
- 5–8-е место: Loops (Бразилия), Weibo Gaming MY (Малайзия), Impunity (Мьянма), Team Secret (Малайзия) — $ 140 тыс.;
- 9–10-е место: Kagendra (Индонезия), BOOM Esports (Филиппины) — $ 120 тыс.;
- 11–12-е место: Team Vitality (Китай), Team Falcons (Ближний Восток) — $ 100 тыс.
Чемпионат Honor of Kings Invitational Midseason 2024 по HoK прошёл в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup с 1 по 4 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На турнире 12 команд разыграли призовой фонд в размере $ 3 млн.