Французская Team BDS — чемпион Esports World Cup 2024 по игре Rainbow Six Siege

Завершился международный чемпионат Esports World Cup 2024 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 2 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля.

Финалистами ивента стали Team BDS из Франции и w7m esports из Бразилии. В итоге французы, которые до этого в рамках плей-офф обыграли другие бразильские команды FaZe Clan и FURIA Esports, в финале разгромили очередных оппонентов из Южной Америки со счётом 3:0 и стали чемпионами EWC 2024 по Rainbow Six.

Результаты EWC 2024 по Rainbow Six:

Первое место: Team BDS (Франция) — $ 750 тыс.;

Второе место: w7m esports (Бразилия) — $ 350 тыс.;

3–4-е место: Team Liquid (Бразилия), FURIA Esports (Бразилия) — $ 160 тыс.;

5–8-е место: FaZe Clan (Бразилия), DarkZero Esports (США), Bleed Esports (Юго-Восточная Азия), Spacestation Gaming (США) — $ 80 тыс.;

9–12-е место: Team Bliss (Австралия), Luminosity Gaming (США), Into The Breach (Великобритания), SCARZ (Япония) — $ 40 тыс.;

13–16-е место: Team Cruelty (Мексика), PSG Talon (Южная Корея), Geekay Esports (Саудовская Аравия), Wolves Esports (Франция) — $ 25 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по Rainbow Six Siege прошёл в LAN-формате в период с 31 июля по 4 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.