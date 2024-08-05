19-летний россиянин Effect стал победителем Кубка мира по Apex Legends в составе Alliance

Завершился топ-турнир Esports World Cup 2024 по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн. Ивент проходил в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Первое место на Кубке мира по Apex Legends заняла европейская Alliance, набравшая больше всего очков по итогам гранд-финала. В составе «Альянса» выступает 19-летний российский киберспортсмен Мирон Effect Новиков. Также в топ-6 вошли оба коллектива из нашего региона — DMS и Aurora Gaming.

Итоги EWC 2024 по «Апексу»:

Первое место: Alliance (Европа) — $ 600 тыс.;

Второе место: Team Falcons (Австралия) — $ 375 тыс.;

Третье место: Luminosity Gaming (США) — $ 200 тыс.:

4-е место: Gaimin Gladiaotrs (Польша) — $ 135 тыс.;

5-е место: DMS (Россия) — $ 100 тыс.;

6-е место: Aurora Gaming (СНГ) — $ 85 тыс.;

7-е место: Team Liquid (Мексика) — $ 70 тыс.;

8-е место: Twisted Minds (Индонезия) — $ 55 тыс.;

9-е место: Guild Esports (Австралия) — $ 40 тыс.;

10-е место: EXO Clan (Великобритания) — $ 30,5 тыс.;

11-е место: Elev8 Gaming (США) — $ 26,5 тыс.;

12-е место: Mizuchi (США) — $ 24,5 тыс.;

13-е место: FaZe Clan (Великобритания) — $ 22,5 тыс.;

14-е место: Dragons Esports (Южная Америка) — $ 20,5 тыс.;

15-е место: LGD Gaming (Китай) — $ 18,5 тыс.;

16-е место: E-Xolos LAZER (Европа) — $ 17 тыс.;

17-е место: Spacestation Gaming (США) — $ 15,5 тыс.;

18-е место: Fnatic (Япония) — $ 14 тыс.;

19-е место: GHS Professional (Япония) — $ 13 тыс.;

20-е место: Blacklist International (Европа) — $ 12 тыс.;

21-е место: TSM (США) — $ 11 тыс.:

22-е место: NORTHEPTION (Япония) — $ 10,5 тыс.;

23-е место: FENNEL (Япония) — $ 10 тыс.;

24-е место: Virtus.pro (Австралия) — $ 9,5 тыс.:

25-е место: HAO (Япония) — $ 9 тыс.;

26-е место: Disguised (США) — $ 8,5 тыс.;

27-е место: NRG (США) — $ 8 тыс.;

28-е место: RED Rams (Япония) — $ 7,5 тыс.;

29-е место: Ninjas in Pyjamas (Великобритания) — $ 7 тыс.;

30-е место: Natus Vincere (Европа) — $ 6,5 тыс.;

31-е место: Mkers (Таиланд) — $ 6 тыс.;

32-е место: Heroez (Индонезия) — $ 5,5 тыс.;

33-е место: Geekay Esports (Австралия) — $ 5 тыс.;

34-е место: Pioneers (США) — $ 4,5 тыс.;

35-е место: Crazy Raccoon (Южная Корея) — $ 4 тыс.;

36-е место: EVOS PREDATOR (Таиланд) — $ 3,5 тыс.;

37-е место: TIE (Япония) — $ 3 тыс.;

38-е место: Weibo Gaming (Китай) — $ 2,5 тыс.;

39-40-е место: REJECT WINNITY (Южная Корея), RIDDLE (Япония) — $ 2 тыс.

Турнир EWC 2024 по Apex Legends прошёл в LAN-формате в период с 1 по 4 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 40 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.