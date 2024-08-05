19-летний россиянин Effect стал победителем Кубка мира по Apex Legends в составе Alliance

Завершился топ-турнир Esports World Cup 2024 по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн. Ивент проходил в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.
Первое место на Кубке мира по Apex Legends заняла европейская Alliance, набравшая больше всего очков по итогам гранд-финала. В составе «Альянса» выступает 19-летний российский киберспортсмен Мирон Effect Новиков. Также в топ-6 вошли оба коллектива из нашего региона — DMS и Aurora Gaming.
Итоги EWC 2024 по «Апексу»:
- Первое место: Alliance (Европа) — $ 600 тыс.;
- Второе место: Team Falcons (Австралия) — $ 375 тыс.;
- Третье место: Luminosity Gaming (США) — $ 200 тыс.:
- 4-е место: Gaimin Gladiaotrs (Польша) — $ 135 тыс.;
- 5-е место: DMS (Россия) — $ 100 тыс.;
- 6-е место: Aurora Gaming (СНГ) — $ 85 тыс.;
- 7-е место: Team Liquid (Мексика) — $ 70 тыс.;
- 8-е место: Twisted Minds (Индонезия) — $ 55 тыс.;
- 9-е место: Guild Esports (Австралия) — $ 40 тыс.;
- 10-е место: EXO Clan (Великобритания) — $ 30,5 тыс.;
- 11-е место: Elev8 Gaming (США) — $ 26,5 тыс.;
- 12-е место: Mizuchi (США) — $ 24,5 тыс.;
- 13-е место: FaZe Clan (Великобритания) — $ 22,5 тыс.;
- 14-е место: Dragons Esports (Южная Америка) — $ 20,5 тыс.;
- 15-е место: LGD Gaming (Китай) — $ 18,5 тыс.;
- 16-е место: E-Xolos LAZER (Европа) — $ 17 тыс.;
- 17-е место: Spacestation Gaming (США) — $ 15,5 тыс.;
- 18-е место: Fnatic (Япония) — $ 14 тыс.;
- 19-е место: GHS Professional (Япония) — $ 13 тыс.;
- 20-е место: Blacklist International (Европа) — $ 12 тыс.;
- 21-е место: TSM (США) — $ 11 тыс.:
- 22-е место: NORTHEPTION (Япония) — $ 10,5 тыс.;
- 23-е место: FENNEL (Япония) — $ 10 тыс.;
- 24-е место: Virtus.pro (Австралия) — $ 9,5 тыс.:
- 25-е место: HAO (Япония) — $ 9 тыс.;
- 26-е место: Disguised (США) — $ 8,5 тыс.;
- 27-е место: NRG (США) — $ 8 тыс.;
- 28-е место: RED Rams (Япония) — $ 7,5 тыс.;
- 29-е место: Ninjas in Pyjamas (Великобритания) — $ 7 тыс.;
- 30-е место: Natus Vincere (Европа) — $ 6,5 тыс.;
- 31-е место: Mkers (Таиланд) — $ 6 тыс.;
- 32-е место: Heroez (Индонезия) — $ 5,5 тыс.;
- 33-е место: Geekay Esports (Австралия) — $ 5 тыс.;
- 34-е место: Pioneers (США) — $ 4,5 тыс.;
- 35-е место: Crazy Raccoon (Южная Корея) — $ 4 тыс.;
- 36-е место: EVOS PREDATOR (Таиланд) — $ 3,5 тыс.;
- 37-е место: TIE (Япония) — $ 3 тыс.;
- 38-е место: Weibo Gaming (Китай) — $ 2,5 тыс.;
- 39-40-е место: REJECT WINNITY (Южная Корея), RIDDLE (Япония) — $ 2 тыс.
Турнир EWC 2024 по Apex Legends прошёл в LAN-формате в период с 1 по 4 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 40 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.