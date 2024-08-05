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Вышла финальная серия второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышла финальная серия второго сезона сериала «Дом дракона»
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Сегодня на HBO вышла восьмая и финальная серия второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод уже можно посмотреть на сервисе, однако в России онлайн-кинотеатр не работает.

Несмотря на то что второй сезон подошёл к концу, фанаты не останутся без любимого шоу — оно продлено на третий сезон.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

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